Капризов рассказал о принятии ванн из крови оленя

Хоккеист «Миннесоты» Капризов рассказал, что принимает ванны из крови оленя

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал в интервью YouTube-каналу «Суперлига» о необычной процедуре для улучшения иммунитета.

Капризов заявил, что принимает ванны из крови оленя. «Ну это марал. Пантовые ванны, так называются. Я давно это начал делать. Как мне объясняют — просто для твоего здоровья лучше, ощущаешь себя лучше», — поделился спортсмен.

В текущем сезоне Капризов провел в НХЛ 15 матчей, в которых отметился пятью заброшенными шайбами и десятью результативными передачами. Ранее Daily Faceoff включил россиянина в список претендентов на «Морис Ришар Трофи» — награду, ежегодно вручаемую лучшему снайперу регулярного чемпионата лиги.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В дебютном сезоне россиянина признали лучшим новичком НХЛ.