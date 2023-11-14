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00:20, 14 ноября 2023Спорт

Кержаков покинул пост главного тренера сербского «Спартака»

Александр Кержаков покинул пост главного тренера сербского «Спартака»

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Россиянин Александр Кержаков покинул пост главного тренера сербского «Спартака». Об этом сообщается в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) команды.

Стороны приняли обоюдное решение о расторжении контракта. Президент «Спартака» Никола Симович поблагодарил Кержакова за сотрудничество и обратил внимание на кризис, из которого команда так и не смогла выйти.

17 октября Кержаков посоветовал российским футболистам уезжать из Российской премьер-лиги (РПЛ). Он посчитал, что это абсолютно правильно для развития игроков, приведя в пример Александра Головина из «Монако».

Кержаков — трехкратный чемпион России в составе «Зенита». После завершения карьеры в 2017 году он тренировал юношескую сборную России, а также клубы «Томь», «Нижний Новгород» и кипрскую «Кармиотиссу», которую покинул спустя два месяца после начала работы.

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      Анастасия Борисова
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