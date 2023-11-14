Легионер клуба РПЛ оценил уровень безопасности в России

Игрок «Оренбурга» Лукас Вера заявил, что в России безопаснее, чем в Аргентине

Футболист клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбурга» Лукас Вера оценил уровень безопасности в России. Его слова приводит ТАСС.

«Конечно, многое в России отличается от Аргентины, но здесь мне жить комфортно и спокойно. Главное отличие — безопасность, все связано с этим. В Аргентине после 20:00 нельзя выходить на улицу», — заявил он. Легионер добавил, что пока не начал процесс получения российского гражданства.

30 июля Вера объяснил желание получить российское гражданство. Футболист заявил, что это поможет ему оказаться в сборной России, а также платить меньше налогов.

Вера выступает за «Оренбург» с лета 2022 года. Он никогда не играл за сборную Аргентины. В 14 матчах РПЛ сезона-2023/2024 аргентинец забил один мяч и отметился двумя голевыми передачами.