На Украине объяснили, что привело к ракетному удару по ждавшим награждения военным. Место церемонии не маскировали
Главная инспекция Минобороны Украины провела проверку обстоятельств ракетного удара Российской армии по бойцам 128-й горно-штурмовой бригады украинских Вооруженных сил (ВСУ) в Запорожской области. О результатах расследования рассказал министр обороны Рустем Умеров в Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Офицеры ВСУ проигнорировали правила маскировки во время награждения
Умеров рассказал, что военнослужащие собрались во дворе дома для награждения, однако все правила маскировки игнорировались: например, рядом было припарковано более десяти автомобилей.
Во время награждения, по словам главы Минобороны, в небе находился российский беспилотник. Его обнаружили и объявили тревогу во всем регионе.
Военных предупредили о секторе, в котором работает вражеский БПЛА. Как только был обнаружен пуск ракеты, был отправлен сигнал «ракетная угроза». Централизованные меры безопасности на месте церемонии награждения приняты не были
Минобороны пообещало наказать виновных в гибели военных
Расследование атаки на бойцов 128-й бригады продолжается. Умеров заявил, что проверкой занимается в том числе Государственное бюро расследований. Он также пообещал наказать всех виновных в случившемся.
«Поручаю Генштабу провести аудит протоколов безопасности подразделений. Обращаюсь ко всем командирам, ответственным за безопасность солдат: пренебрежение базовыми мерами безопасности недопустимо», — заключил глава Минобороны Украины.
Боец бригады обвинил в атаке на военных свое командование
Ранее солдат 128-й бригады ВСУ в разговоре с журналистами The Washington Post обвинил свое командование в гибели военнослужащих. По его мнению, командиры должны были сказать: «Давайте лучше раздадим награды на уровне подразделений прямо в окопах». «В общем, мы просто расслабились», — подчеркнул боец.
Он пояснил, что удар произошел во время церемонии награждения в честь Дня ракетных войск и артиллерии Украины, где «собрались все артиллерийские подразделения, лучшие расчеты».
Согласно данным российских военкоров, в произошедшем обвинили офицера ВСУ, собиравшего в прифронтовом селе много солдат для «торжественного награждения личного состава», в то время как Российская армия «отслеживает любое скопление более двух человек».
Командира бригады отстранили от должности на время следствия
Командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Лысюк отстранен от должности на время следствия по делу о гибели военных во время торжественной встречи, сообщил президент Владимир Зеленский.
Он добавил, что обсудил поведение Лысюка с военными и руководством Службы безопасности Украины. Утверждалось, что комбриг опаздывал на торжественную встречу, а во время ожидания по бойцам ударила российская ракета.
Россия нанесла удар по расположению 128-й бригады ВСУ 3 ноября.