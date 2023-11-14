На Украине объяснили, что привело к ракетному удару по ждавшим награждения военным. Место церемонии не маскировали

Умеров обвинил погибших при награждении бойцов ВСУ в демаскировке

Главная инспекция Минобороны Украины провела проверку обстоятельств ракетного удара Российской армии по бойцам 128-й горно-штурмовой бригады украинских Вооруженных сил (ВСУ) в Запорожской области. О результатах расследования рассказал министр обороны Рустем Умеров в Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Офицеры ВСУ проигнорировали правила маскировки во время награждения

Умеров рассказал, что военнослужащие собрались во дворе дома для награждения, однако все правила маскировки игнорировались: например, рядом было припарковано более десяти автомобилей.

Во время награждения, по словам главы Минобороны, в небе находился российский беспилотник. Его обнаружили и объявили тревогу во всем регионе.

Военных предупредили о секторе, в котором работает вражеский БПЛА. Как только был обнаружен пуск ракеты, был отправлен сигнал «ракетная угроза». Централизованные меры безопасности на месте церемонии награждения приняты не были Рустем Умеров министр обороны Украины

Минобороны пообещало наказать виновных в гибели военных

Расследование атаки на бойцов 128-й бригады продолжается. Умеров заявил, что проверкой занимается в том числе Государственное бюро расследований. Он также пообещал наказать всех виновных в случившемся.

«Поручаю Генштабу провести аудит протоколов безопасности подразделений. Обращаюсь ко всем командирам, ответственным за безопасность солдат: пренебрежение базовыми мерами безопасности недопустимо», — заключил глава Минобороны Украины.

Фото: Andriy Dubchak / AP

Боец бригады обвинил в атаке на военных свое командование

Ранее солдат 128-й бригады ВСУ в разговоре с журналистами The Washington Post обвинил свое командование в гибели военнослужащих. По его мнению, командиры должны были сказать: «Давайте лучше раздадим награды на уровне подразделений прямо в окопах». «В общем, мы просто расслабились», — подчеркнул боец.

Он пояснил, что удар произошел во время церемонии награждения в честь Дня ракетных войск и артиллерии Украины, где «собрались все артиллерийские подразделения, лучшие расчеты».

Согласно данным российских военкоров, в произошедшем обвинили офицера ВСУ, собиравшего в прифронтовом селе много солдат для «торжественного награждения личного состава», в то время как Российская армия «отслеживает любое скопление более двух человек».

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Командира бригады отстранили от должности на время следствия

Командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Лысюк отстранен от должности на время следствия по делу о гибели военных во время торжественной встречи, сообщил президент Владимир Зеленский.

Он добавил, что обсудил поведение Лысюка с военными и руководством Службы безопасности Украины. Утверждалось, что комбриг опаздывал на торжественную встречу, а во время ожидания по бойцам ударила российская ракета.

Россия нанесла удар по расположению 128-й бригады ВСУ 3 ноября.