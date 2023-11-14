Популярный препарат для похудения снизил риск болезней сердца на 20 процентов

New England Journal of Medicine: семаглутид снизил риск инфаркта на 20 процентов

Международная команда специалистов пришла к выводу, что популярный препарат для похудения на основе семаглутида может снизить риск сердечно-сосудистых болезней (включая инфаркт и инсульт) на 20 процентов у лиц с ожирением. Результаты клинического исследования опубликованы в New England Journal of Medicine, пресс-релиз доступен на сайте EurekAlert!.

Изначально семаглутид назначался людям с сахарным диабетом второго типа, однако в последнее он время все чаще используется для снижения веса у взрослых с избыточной массой тела и имеющих по крайней мере еще одну проблему со здоровьем.

В ходе работы авторы наблюдали в период с 2018 по 2023 год за 17 тысячами пациентов в возрасте от 45 лет и старше с сердечно-сосудистыми заболеваниями в анамнезе и с избыточной массой тела или ожирением. У всех участников не было диагностированного сахарного диабета. Испытуемые вводили себе каждую неделю инъекции семаглутида в дозе 2,4 миллиграмма.

Спустя в среднем 40 месяцев наблюдения у этой группы значительно снизился риск ухода из жизни из-за сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с контрольной группой. В частности, вероятность нефатального инфаркта миокарда или нефатального инсульта у участников, принимавших семаглутид, была около 6,5 процента, а в группе плацебо — 8 процентов. Таким образом, семаглутид снижал относительный риск на 20 процентов.

Важно отметить, что исследование спонсировалось компанией Novo Nordisk, разработавшей семаглутид.