Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:03, 14 ноября 2023Наука и техника

Раскрыты экспортные перспективы модернизированного Ил-76

«Рособоронэкспорт» ведет переговоры с партнерами по 40-50 самолетам Ил-76МД-90А

Фото: Нина Падалко / пресс-служба ОАК / РИА Новости

Компания «Рособоронэкспорт» ведет переговоры с иностранными партнерами в общей сложности по 40-50 военно-транспортным самолетам Ил-76МД-90А. Экспортные перспективы модернизированного Ил-76 раскрыл гендиректор спецэкспортера Александр Михеев, передает ТАСС.

«Интерес большой. Страны, конечно, не хотелось бы называть. Но, в том числе из этого региона страны, которые хотят иметь такой парк военно-транспортных самолетов, страны СНГ, страны Юго-Восточной Азии. Пока в переговорной позиции у нас от 40 до 50 самолетов Ил-76МД с новыми двигателями, с новым крылом, с новым оборудованием, с новыми летно-техническими, тактико-техническими характеристиками. И, кстати говоря, уникальным бортовым комплексом обороны "Президент-С"», — сказал он на выставке Dubai Airshow 2023.

Материалы по теме:
Ракеты, истребители и танки: какое оружие продает Россия и кто покупает его на миллиарды долларов?
Ракеты, истребители и танки:какое оружие продает Россия и кто покупает его на миллиарды долларов?
11 ноября 2022
История и состав Воздушно-десантных войск России. Как в Российской Федерации появились Воздушно-десантные войска?
История и состав Воздушно-десантных войск России.Как в Российской Федерации появились Воздушно-десантные войска?
20 июня 2023

Ил-76МД-90А с двигателями ПС-90А-76 с тягой 16 тонн является глубоко модернизированной версией Ил-76МД. Самолет предназначен для перевозки и парашютного десантирования военной техники, личного состава и грузов.

Ранее в ноябре «Известия» показали на видео кабину Ил-76МД-90А(Э), представленного на Dubai Airshow. Один из пилотов самолета отметил, что модернизированный Ил-76 может перевозить до 60 тонн грузов.

В октябре стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны России очередной самолет Ил-76МД-90А.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине объяснили, что привело к ракетному удару по ждавшим награждения военным. Место церемонии не маскировали

      Российский военный напал на сотрудницу МФО с ножом и забрал семь тысяч рублей

      Раскрыт самый популярный вид отдыха у россиян в праздники

      Лукашенко предостерег Пашиняна от поспешных решений

      Аспиналл объяснил решение принять бой с Павловичем на коротком уведомлении

      Новая подлодка «Кронштадт» совершила погружение на испытаниях

      Спор об уходе за животными закончился утоплением работника фермы

      Белоруссия потребовала от Литвы компенсацию за разрыв договора

      В Палестине заявили об окружении медкомплекса войсками Израиля

      Суд в Петербурге заменил историческую дверь «входом в Нарнию»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости