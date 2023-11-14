Раскрыты экспортные перспективы модернизированного Ил-76

«Рособоронэкспорт» ведет переговоры с партнерами по 40-50 самолетам Ил-76МД-90А

Компания «Рособоронэкспорт» ведет переговоры с иностранными партнерами в общей сложности по 40-50 военно-транспортным самолетам Ил-76МД-90А. Экспортные перспективы модернизированного Ил-76 раскрыл гендиректор спецэкспортера Александр Михеев, передает ТАСС.

«Интерес большой. Страны, конечно, не хотелось бы называть. Но, в том числе из этого региона страны, которые хотят иметь такой парк военно-транспортных самолетов, страны СНГ, страны Юго-Восточной Азии. Пока в переговорной позиции у нас от 40 до 50 самолетов Ил-76МД с новыми двигателями, с новым крылом, с новым оборудованием, с новыми летно-техническими, тактико-техническими характеристиками. И, кстати говоря, уникальным бортовым комплексом обороны "Президент-С"», — сказал он на выставке Dubai Airshow 2023.

Ил-76МД-90А с двигателями ПС-90А-76 с тягой 16 тонн является глубоко модернизированной версией Ил-76МД. Самолет предназначен для перевозки и парашютного десантирования военной техники, личного состава и грузов.

Ранее в ноябре «Известия» показали на видео кабину Ил-76МД-90А(Э), представленного на Dubai Airshow. Один из пилотов самолета отметил, что модернизированный Ил-76 может перевозить до 60 тонн грузов.

В октябре стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны России очередной самолет Ил-76МД-90А.

