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17:48, 18 октября 2023Наука и техника

Минобороны России передали новый военно-транспортный самолет

ОАК передала Минобороны России серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А

Фото: ОАК

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны России очередной военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А. Об этом сообщили в пресс-службе ОАК.

«Коллектив ульяновского самолетостроительного предприятия филиала ПАО "Ил" — "Авиастар" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха") изготовил и передал Минобороны России очередной серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А», — говорится в сообщении.

Директор завода «Авиастар» Сергей Шереметов отметил, что новый Ил-76МД-90А пополнил авиационный полк военно-транспортной авиации. Он подчеркнул, что предприятие выполняет обязательства по строительству самолетов в рамках производственной программы 2023 года.

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Созданный из отечественных комплектующих Ил-76МД-90А является глубоко модернизированной версией Ил-76МД. Самолет предназначен для перевозки и парашютного десантирования военной техники, личного состава и грузов. Модернизированный Ил-76 получил двигатели ПС-90А-76.

Ранее глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что запланированные к сдаче военному ведомству в 2023 году самолеты Ил-76МД-90А поступят в войска в установленные сроки.

В августе стало известно, что ОАК передала Минобороны новый серийный Ил-76МД-90А.

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    Даниил Иринин
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