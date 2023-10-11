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12:25, 11 октября 2023Наука и техника

В ОАК пообещали сдать запланированные Ил-76МД-90А в срок

Глава ОАК Слюсарь: запланированные самолеты Ил-76МД-90А будут сданы в срок

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Запланированные к сдаче военному ведомству в 2023 году самолеты Ил-76МД-90А поступят в войска в установленные срок, пообещал министру обороны России Сергею Шойгу глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. Об этом сообщает ТАСС.

Министр обороны проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии Авиастар в Ульяновске, где осуществляется производство Ил-76МД-90А и ремонт Ан-124-100.

По словам Слюсаря, присутствовавшего на мероприятии, в настоящее время на заводе находятся Ил-76МД-90А различной степени готовности, сдача которой предусмотрена программой 2023 году.

Также в ходе посещения предприятия Шойгу заявил, что решение с легким транспортником на смену самолетам Ан-72 и Ан-26 найдено.

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    Иван Потапов
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