Кабину модернизированного Ил-76 показали на видео

«Известия» показали на видео кабину модернизированного самолета Ил-76

Кабину российского модернизированного тяжелого транспортного самолета Ил-76 показали на видео. Соответствующий ролик публикуют «Известия».

На видео рассказывается о самолете Ил-76МД-90А(Э), представленном на международной аэрокосмической выставке Dubai Airshow 2023, проходящей в ОАЭ.

«На этом самолете установлены двигатели ПС-90 с тягой 16 тонн, что дало самолету большие преимущества в энерговооруженности. Самолет стал перевозить грузы в 60 тонн вместо 45, и полностью модернизирована кабина», — сказал в ролике один из пилотов.

Ранее ТАСС со ссылкой на госкорпорацию «Ростех» сообщил, что Россия впервые за последние 30 лет покажет на международной выставке свой тяжелый транспортный самолет.

В октябре Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) заявила о передаче Минобороны России очередного военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А.