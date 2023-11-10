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12:04, 10 ноября 2023Наука и техника

Россия впервые за 30 лет покажет за рубежом тяжелый транспортный самолет

«Ростех»: Россия впервые за 30 лет покажет за рубежом тяжелый самолет

Фото: Айнур Казымова / Globallookpress.com

Россия впервые за последние 30 лет покажет на международной выставке свой тяжелый транспортный самолет. Об этом со ссылкой на госкорпорацию «Ростех» сообщает ТАСС.

Самолет двойного назначения Ил-76МД-90А(Э) планируется представить на выставке Dubai Airshow 2023, которая пройдет в ОАЭ с 13 по 17 ноября. «Главной премьерой станет тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э) — бортов такого класса Россия не представляла за рубежом с 1994 года», — заявили в госкорпорации.

В «Ростехе» добавили, что всего на мероприятии планируют показать около 200 образцов продукции военного, двойного и гражданского назначения.

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В частности, на выставке пройдет международный дебют модернизированного пожарного вертолета Ка-32А11М и укороченного 5,56-миллиметрового автомата Калашникова АК-19. Там же планируется показать ракету «Изделие 305Э», хорошо себя зарекомендовавшую в ходе применения в специальной военной операции.

В октябре Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила о передаче Минобороны России очередного военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А.

Оружие России: на страже Родины
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      Иван Потапов
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