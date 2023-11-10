Россия впервые за 30 лет покажет за рубежом тяжелый транспортный самолет

«Ростех»: Россия впервые за 30 лет покажет за рубежом тяжелый самолет

Россия впервые за последние 30 лет покажет на международной выставке свой тяжелый транспортный самолет. Об этом со ссылкой на госкорпорацию «Ростех» сообщает ТАСС.

Самолет двойного назначения Ил-76МД-90А(Э) планируется представить на выставке Dubai Airshow 2023, которая пройдет в ОАЭ с 13 по 17 ноября. «Главной премьерой станет тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э) — бортов такого класса Россия не представляла за рубежом с 1994 года», — заявили в госкорпорации.

В «Ростехе» добавили, что всего на мероприятии планируют показать около 200 образцов продукции военного, двойного и гражданского назначения.

В частности, на выставке пройдет международный дебют модернизированного пожарного вертолета Ка-32А11М и укороченного 5,56-миллиметрового автомата Калашникова АК-19. Там же планируется показать ракету «Изделие 305Э», хорошо себя зарекомендовавшую в ходе применения в специальной военной операции.

В октябре Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила о передаче Минобороны России очередного военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А.