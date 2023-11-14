«Роскосмос» допустил перенос запуска «Ресурса-П»

«Роскосмос»: допускается перенос запуска спутника «Ресурс-П» на начало 2024-го

Допускается перенос запуска спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Ресурс-П» с конца 2023-го на начало 2024 года. Об этом со ссылкой на заместителя директора департамента автоматических космических комплексов, систем навигации и ДЗЗ госкорпорации «Роскосмос» Валерия Заичко сообщает ТАСС.

«Что касается высокодетальной съемки — на стапелях уже стоит аппарат "Ресурс-П", и мы планируем запустить его в конце этого года. Максимум, может, в начале следующего», — сказал руководитель на конференции Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса в Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Ранее в компании LeoLabs заявили, что в ноябре прошлого года космический аппарат «Ресурс-П» №3 совершил крупный маневр, приблизившись к спутнику «Космос-2562».

В январе 2019 года генеральный директор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов заявил, что спутники «Ресурса-П» №2 и №3 не работают из-за отказа электроники.

В мае 2017 года «Интерфакс» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщил о проблемах с питанием «Ресурса-П» №3, в результате которых КА перестал передавать информацию.