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00:01, 15 ноября 2023Спорт

Стало известно о планах УЕФА пригласить «Аль-Наср» Роналду в Лигу чемпионов

Аль-Харби: УЕФА планирует пригласить «Аль-Наср» Роналду в Лигу чемпионов
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду. Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Стало известно о планах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пригласить саудовский «Аль-Наср» в Лигу чемпионов в 2024 году. Об этом сообщает журналист Али Аль-Харби в социальной сети X.

По информации журналиста, решение пригласить команду к участию в Лиге чемпионов в организации связывают с тем, что она имеет большую популярность в Европе. Отмечается, что в УЕФА считают «Аль-Наср» одним из трех самых известных клубов в футболе.

30 декабря 2022 года в «Аль-Наср» перешел португалец Криштиану Роналду. Контракт форварда рассчитан на два года. Его зарплата в клубе составляет 200 миллионов евро в год.

За последний год состав саудовских клубов пополнили несколько титулованных европейских футболистов. Бразильский нападающий Неймар совершил трансфер в «Аль-Хиляль» 15 августа 2023-го. Также в саудовском чемпионате выступают французы Карим Бензема и Нголо Канте, а также бразильский форвард Малком.

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      Ксения Курашкина
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