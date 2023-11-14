В Думе назвали заявление сенатора о вреде образования возвращением к домострою

Депутат Смолин: слова сенатора Павловой об образовании — возврат к домострою

Заявление сенатора Маргариты Павловой о вредности образования для россиянок является возвращением к нормам домостроя. Такое мнение выразил первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин, чьи слова приводит «Говорит Москва».

«Снижение рождаемости действительно во многом плата за прогресс, за эмансипацию женщин в частности. Но вряд ли мы можем предлагать кому-то возвращаться ко временам домостроя или доиндустриального общества», — пояснил он.

Депутат также назвал это заявление странным и предположил, что у сенатора есть высшее образование, однако она по каким-то причинам не хочет, чтобы его имели другие женщины.

Смолин напомнил, что гражданин с высшим образованием в среднем создает больше валового национального продукта, больше получает, дольше живет, а также имеет ряд других перспектив, лишать которых девушек «мягко говоря, странно».

Накануне сенатор Павлова заявила, что россиянок нужно перестать ориентировать на высшее образование из-за дальнейшего упущения детородной функции. По ее мнению, некоторые россиянки после получения высшего образования начинают работать по другим специальностям, а поиск себя затягивается на долгие годы. В результате чего, продолжила она, детородная функция упускается.

Позднее Павлова объяснила, что говорила в первую очередь о системе ценностей женщин, в которой образование стоит на первом месте, а семья и замужество — на втором. По мнению сенатора, эти приоритеты нужно поменять местами.