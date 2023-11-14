Сенатор ответила на критику ее слов о вредности образования для россиянок

Сенатор Совфеда Павлова настояла на важности для женщин семьи, а не образования

Сенатор Совфеда Маргарита Павлова ответила критикам ее слов о вредности образования для россиянок и подчеркнула, что рада возникшему резонансу. Об этом она заявила в беседе с Ura.ru на женском форуме «Стальное кружево».

Павлова объяснила, что говорила в первую очередь о системе ценностей женщин, в которой образование стоит на первом месте, а семья и замужество — на втором. По мнению сенатора, эти приоритеты нужно поменять местами. «Мы имеем первого ребенка в 30, если не в 40 лет. Потому что женщину в свое время ориентировали, что если она не получит образование, то пропадет в этой жизни, не состоится», — сказала она.

Павлова добавила, что видела многих женщин, которые, получив высшее образование, реализовали себя в материнстве, но не считаются успешными в обществе.

Ранее сенатор заявила, что нужно перестать ориентировать россиянок на высшее образование. По мнению политика, «высшее образование ни к чему не приводит», а некоторые россиянки после его получения начинают работать по другим специальностям и искать себя, в результате чего «мы имеем поколение 40-летних несчастных женщин, которые не реализовались как матери, как женщины».

Слова Павловой раскритиковала первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева. Она заявила, что отказ россиянок от высшего образования уведет страну в Средневековье. Парламентарий обратила внимание, что у сенатора есть и высшее образование, и трое детей. Политик подчеркнула, что государство не должно вмешиваться в частную жизнь людей. По ее словам, власти должны стимулировать женщин заводить семью и растить детей.

В июле глава Минздрава России Михаил Мурашко также осудил стремление россиянок строить карьеру до рождения детей. По его словам, в обществе сформировалась «порочная практика», когда появилось убеждение, что женщина сначала должна получить образование и обеспечить себе стабильное материальное положение и только после этого задумываться о рождении ребенка.

Кроме того, в октябре депутат Госдумы Анна Кузнецова заявила, что женщины в России должны рожать в возрасте 20 лет, то есть всего через два года после окончания школы. Парламентарий подчеркнула, что благодаря этому россиянки смогут иметь по четыре ребенка и тем самым посодействуют нацпроекту «Демография». «Как раз тот образ будущего, о котором говорил президент», — подчеркнула она.