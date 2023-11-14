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07:52, 14 ноября 2023Россия

В Госдуме ответили на слова сенатора о вредности образования для россиянок

Депутат ГД Горячева: отказ от учебы ради родов приведет страну к Средневековью

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Отказ россиянок от высшего образования уведет страну в Средневековье, считает зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева. Об этом пишет «Газета.ру».

Так парламентарий отреагировала слова сенатора Маргариты Павловой, которая заявила, что россиянок нужно перестать ориентировать на высшее образование из-за дальнейшего упущения детородной функции.

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«У Маргариты Павловой есть и высшее образование, и трое прекрасных детей. Кажется, что учеба в ВУЗе совсем не помешала ее детородной функции. Почему же тогда высшее образование может помешать другим девушкам?» — удивилась депутат.

Она поделилась мнением, согласно которому государство не должно вмешиваться в частную жизнь людей. Власти, по ее словам, обязаны помогать, стимулировать заводить семью, а также растить детей —  это должно носить характер ограничительных, а не запретительных мер.

В России от депутатов и сенаторов звучит много предложений, которые, по их мнению, способы простимулировать рождаемость в стране. Так, депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил платить деньги россиянкам, которые откажутся от аборта, а после рождения ребенка забирать его на попечение государства. Коллега парламентария Нина Останина раскритиковала такую идею и назвала ее аморальной.

Другие идеи политиков также вызывали общественный резонанс. Так, в последнее время активно обсуждается вывод абортов из перечня услуг частных клиник. 9 ноября стало известно, что это решение приняли все коммерческие медорганизации Крыма и Курской области. Помимо того, аналогичные меры планируют ввести власти сразу нескольких российских регионов. В Госдуме обещают рассмотреть этот вопрос в ноябре.

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      Анастасия Шейкина
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