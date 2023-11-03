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14:25, 3 ноября 2023Россия

В Госдуме заявили об обсуждении вопроса запрета абортов в частных клиниках

Депутат Гусев: в Госдуме обсуждают вопрос запрета абортов в частных клиниках
Дмитрий Гусев

Дмитрий Гусев. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Государственной Думе обсуждают вопрос об исключении абортов из числа услуг частных клиник в России. Об этом сообщил депутат нижней палаты парламента Дмитрий Гусев в ходе конференции в пресс-центре «Национальной службы новостей».

«Как только государство регламентирует или запрещает аборты — а мы не говорим о запрете абортов — у нас рождаемость в стране растет. Поэтому инициатива о переводе всех абортов в государственные клиники обсуждается депутатами всех фракций в Госдуме и в ближайшее время, я уверен, будет внесена на рассмотрение и обсуждение в Государственную Думу», — сказал депутат.

Согласно официальным данным, за 2022 год в России было сделано около 400 тысяч абортов, что на 10 процентов меньше, чем годом ранее, сказал депутат. При этом он также сослался на статистику Минпромторга, согласно которой якобы 1 миллион 300 тысяч таблеток было продано в 2022 году в аптеках для искусственного прерывания беременности.

Предложение об исключении из процесса искусственного прерывания беременности частных клиник на федеральном уровне прозвучало на заседании Госдумы летом 2023 года. Отвечая на вопрос депутата Госдумы Татьяны Буцкой о том, как Минздрав относится к такой инициативе, глава министерства Михаил Мурашко заявил, что в ведомстве готовы обсуждать такие инициативы.

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В регионах уже начали предпринимать меры по борьбе с абортами. Так, Мордовия первой в России запретила склонять россиянок к искусственному прерыванию беременности и ввела за это штраф, в республике частные клиники уже стали добровольно отказываться от услуг по прерыванию беременности. Затем аналогичный закон приняли в Тверской области. В Тамбовской области соответствующий законопроект уже внесен в Думу. Нарушителей во всех трех регионах планируют штрафовать на сумму до 200 тысяч рублей.

Чтобы повысить рождаемость в России, власти выдвигают и другие инициативы. Так, член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова предложила разрешить женщинам осуществлять искусственное прерывание беременности при согласии не только матери, но и отца, если брак с ним зарегистрирован. Парламентарий также предложила в полтора раза сократить возможный для аборта по желанию женщины срок — до восьми недель включительно.

Помимо этого, в России с 1 сентября 2024 года ужесточат оборот препаратов для прерывания беременности. Предметно-количественному учету начнут подлежать препараты мифепристон и мизопростол. На фоне ужесточения Минздравом оборота препаратов россиянки стали скупать препараты от нежелательной беременности.

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      Анастасия Шейкина
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