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17:24, 15 ноября 2023Силовые структуры

Азербайджан выдал России лидера молодежной банды, которая избивала петербуржцев. Чем он известен?

Лидера избивавшей петербуржцев группировки Мамедова экстрадировали в Россию

Кадр: Генпрокуратура России

Азербайджан выдал Генпрокуратуре России лидера молодежной банды Турала Мамедова, который проходит по уголовному делу о преступной группировке, нападавшей на жителей Санкт-Петербурга. Решение об экстрадиции принято по запросу российской стороны, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.

Мамедов возглавлял группировку, которая занималась избиениями прохожих

Мамедов является главарем банды, члены которой называли себя азербайджанской мафией. По версии следствия, вместе с сообщниками мужчина провоцировал драки с петербуржцами и избивал их. Происходящее снималось на видео, записи выкладывались в сети.

Расследование началось после того, как глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить распространившиеся в интернете видеоролики с избиениями прохожих выходцами из Азербайджана.

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Пресс-служба МВД России опубликовала видеозапись с предполагаемым участником группы — 18-летним юношей, который отрицал участие в нападениях на прохожих. Тем не менее он рассказал, что видео с насилием получил от знакомого, а опубликовал с целью повысить рейтинг своего Telegram-канала.

Мамедова задержали в Азербайджане после объявления в международный розыск

Мамедов скрылся от правоохранительных органов после поимки нескольких участников группировки. Суд заочно заключил его под стражу, а по поручению Генпрокуратуры России он был объявлен в международный розыск.

Юношу задержали в Азербайджане. Руководитель азербайджанской национально-культурной автономии в Санкт-Петербурге Вагиф Мамишев связался с семьей задержанного. Он в жесткой форме осудил его действия, а родители приносили извинения всем жителям города.

Мамедову вменяется хулиганство и возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности с применением насилия. Всего по делу о хулиганстве на почве национальной ненависти и вражды задержали уже 11 человек.

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