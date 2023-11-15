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19:06, 15 ноября 2023Наука и техника

Борисов оценил пределы продления работы МКС

Борисов: работа МКС продлится настолько, насколько это будет возможно

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Эксплуатация Международной космической станции (МКС) продлится «настолько, насколько это будет возможно». С такой оценкой пределов работы станции на пленарном заседании 15-й Международной научно-практической конференции «Пилотируемые полеты в космос» в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина выступил глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы будем продлевать работу настолько, насколько это будет возможно», — сказал руководитель.

Борисов добавил, что в основе мировой пилотируемой космонавтики лежит опыт Советского Союза, а более 400 проведенных на МКС экспериментов обогатили российскую и международную науку. Глава госкорпорации сказал, что это «скапливается и будет использоваться и переиспользоваться в будущих полетах».

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