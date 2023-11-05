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04:31, 5 ноября 2023Наука и техника

В НАСА заявили о готовности работать на МКС после 2030 года

В НАСА заявили о готовности продлить работу МКС после 2030 года
Кен Бауэрсокс

Кен Бауэрсокс. Фото: Aubrey Gemignani / NASA / Globallookpress.com

США вместе с европейскими, канадскими и японскими партнерами готовы продлить работу Международной космической станции (МКС) после 2030 года, заявил заместитель администратора НАСА по космическим операциям Кен Бауэрсокс в ходе выступления на симпозиуме Beyond Earth. Об этом сообщает SpaceNews.

По словам специалиста, необязательно выводить из эксплуатации МКС в 2030 году, как планируется в настоящее время. Вместо этого следует перейти к гибкому графику, предполагающему постепенный переход на новые платформы и широкое участие частных компаний в развертывании одной или нескольких орбитальных околоземных станций.

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Ранее обозреватель ArsTechnica Стивен Кларк, посетивший завод американской компании Sierra Space, сообщил о высокой степени готовности сборки перспективного многоразового корабля Dream Chaser, предназначенного для доставки грузов на МКС.

В августе SpaceNews со ссылкой на заявление руководителя программы МКС в НАСА Джоэла Монтальбано сообщило, что США, Европа, Канада и Япония собираются работать на околоземной лаборатории «на полную катушку» вплоть до конца 2030 года, когда запланирован вывод из эксплуатации станции.

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      Иван Потапов
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