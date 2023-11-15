Бросившая в лесу младенца за ненадобностью россиянка родила его при дочери

Под Омском бросившая в лесу младенца мать родила его при двухлетней дочери

Мать, бросившая младенца в лесу за ненадобностью под Омском, родила его при двухлетней дочери. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

По данным издания, дошкольница вместе с россиянкой находилась в лесополосе во время родов. Они жили с родственниками, однако женщина сумела скрыть от них беременность.

После случившегося суд отправил жительницу Омской области под домашний арест. Ей грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.

14 ноября стало известно, что россиянка тайно родила ребенка в парке и оставила его там, поскольку он оказался ей не нужен.

33-летняя женщина практически сразу во всем созналась. Новорожденного ребенка передали на воспитание в приемную семью. Омские следователи возбудили уголовное дело.

Ранее жительница села Дивеево в Нижегородской области родила в бане недоношенную девочку и закопала ее в огороде.