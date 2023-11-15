Собранные в России электрокары резко подорожали

Российский Evolute поднял цены на электрокроссоверы на 400-500 тысяч рублей

Собранные в России электрокары Evolute резко подорожали. Производитель поднял цены на автомобили на 400-500 тысяч рублей, сообщается на официальном сайте бренда.

Согласно обновленным прайс-листам, стоимость кроссовера i-Joy на сайте Evolute выросла до 3,99 миллиона рублей (без учета государственной субсидии). Второй по стоимости автомобиль бренда доступен в единственной комплектации — он оснащен электродвигателем мощностью 163 лошадиных сил и аккумулятором емкостью 53 киловатт-часа, который обеспечивает запас хода 407 километров на одном заряде. Также подорожал и топовый кроссовер бренда, i-Sky. Его цена выросла с 4,6 до 4,99 миллиона рублей. Данная модель оборудована электродвигателем мощностью 204 лошадиных сил и батареей емкостью 85,9 киловатт-часа.

Электромобили отечественных брендов «Москвич» и Evolute доступны россиянам по льготным автокредитам. Согласно инициативе Минпромторга, с 1 октября дисконт на них вырос с 25 до 35 процентов, но не выше 925 тысяч рублей.

Автомобили Evolute выпускаются на заводе в Липецкой области и представляют собой перелицованные китайские Dongfeng. Ранее компания обещала запустить продажи новой модели i-Jet в сентябре 2023 года. Такие сроки назвал управляющий партнер предприятия Андрей Резников. Кроссовер класса D, по его словам, будет очень мощной машиной, чей двигатель мощностью 500 лошадиных сил способен разогнать ее до ста километров в час за 3,7 секунды.