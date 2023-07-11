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15:34, 11 июля 2023Экономика

Названы сроки начала продаж российского электрокроссовера i-Jet

«Моторинвест»: производство электрокроссовера i-Jet под брендом Evolute начнется в августе

Фото: Evolute

Российская компания «Моторинвест» планирует начать производство электрокроссовера i-Jet под брендом Evolute в августе, а продажи — в сентябре этого года. Такие сроки назвал управляющий партнер предприятия Андрей Резников, его слова приводит ТАСС.

По его словам, кроссовер класса D i-Jet — «это очень мощная машина». Он способен разогнаться от 0 до 100 километров в час за 3,7 секунды, а мощность двигателя электрокара составляет 500 лошадиных сил.

Резников рассказал также, что «Моторинвест» собирается представить на российский авторынок семиместный минивэн i-Van в конце третьего квартала. Он отметил, что этот автомобиль поможет снизить дефицит спроса в данном сегменте.

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Ранее Резников озвучил стоимость электрокара i-Sky. По его словам, цена автомобиля может составить до 4 миллионов рублей с учетом субсидии по программам льготного автокредитования. Продажи произведенного на заводе в Липецкой области электрокара должны стартовать в конце третьего квартала. Сейчас в России доступны к покупке две других машины из электрической линейки Evolute — седан i-Pro и кроссовер i-Joy.

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