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00:28, 15 ноября 2023Спорт

Эксперты рассказали о трех упражнениях для избавления от головокружений

Фото: Carl Barcelo / Unsplash

Эксперты журнала Shape рассказали о трех упражнениях для избавления от головокружений. Рекомендации приведены на сайте издания.

Специалисты отметили, что если головокружения возникают регулярно и без причины, то это может говорить о ряде сбоев в организме, таких как заболевания внутреннего уха. В таком случае необходимо обратиться к врачу. Однако если голова кружится в транспорте или вследствие стресса, то исправить это можно благодаря тренировкам вестибулярного аппарата.

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Эксперты Shape посоветовали выполнять приседания с медболом. «Встаньте прямо, ноги чуть шире плеч, спина прямая. Возьмите в руки медбол. Выполните приседание со скручиванием корпуса, на выдохе вытянитесь вверх, скручиваясь в противоположную сторону», — пояснили они.

Также, по словам специалистов, помогут скручивания на фитболе: «Лягте спиной на мяч, ноги согните в коленях, руки — за головой, локти в стороны. Отрывая лопатки от фитбола, поочередно скручивайте корпус влево-вправо».

Третье упражнение — TRX-отжимания с использованием специальных лент-подвесов. «Стоя возьмитесь за рукоятки TRX и, выпрямив руки, плавно перенесите на них вес тела, наклоняясь вперед. Корпус и ноги должны оставаться прямыми и образовывать одну линию», — рассказали эксперты.

Ранее тренер по фитнесу Андрей Прокофьев назвал простые упражнения для пробуждения организма. Эксперт посоветовал делать вакуум, а также отведение ног в сторону и назад.

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      Андрей Стрельцов
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