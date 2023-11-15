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11:48, 15 ноября 2023Ценности

Эмили Ратаковски снялась в бикини собственного бренда

Кадр: @inomoratawoman

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски показала фигуру в купальнике собственного бренда Inamorata. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) марки.

Манекенщица объявила о выпуске новой продукции, примерив для съемки на природе персиковое бикини. Комплект состоял из топа с покрытой декоративными узлами завязкой на шее и V-образных трусов в подобном стиле. Ратаковски распустила волосы и надела несколько цепочек и массивный металлический кулон круглой формы.

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Поклонники высказались о внешности знаменитости в комментариях. «Какая красивая леди», «Превосходная», «Самая красивая женщина. Потрясающее тело», «Богиня», — восхитились пользователи сети.

В ноябре Эмили Ратаковски раскрыла отношение к собственной внешности. Знаменитость рассказала, что ранее старалась соответствовать стандартам той среды, в которой она находилась. Однако в настоящий момент манекенщицу больше не волнует мнение других по поводу ее внешности.

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      Карина Черных
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