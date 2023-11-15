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19:41, 15 ноября 2023Спорт

Губерниев назвал говном компанию футбольных комментаторов

Губерниев оскорбил футбольного комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Шнякина

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Телеведущий Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале ответил на критику в связи с выбором претендентов на премию ТЭФИ лучшему спортивному комментатору.

Журналист заявил, что комментарий финала чемпионата мира по футболу 2022 года не дотягивает до главной телевизионной премии. Он назвал работавшего на решающей встрече Романа Трушечкина хорошим комментатором, однако его компанию — полным говном. Губерниев посоветовал футбольным комментаторам работать лучше.

Церемония награждения ТЭФИ‑2023 пройдет 7 и 8 декабря. В номинации лучший спортивный комментатор или ведущий был дважды представлен Губерниев за работу на лыжных гонках и биатлоне, а также Геогрий Черданцев за программу «Катар-2022. Все на футбол».

Финал чемпионата мира по футболу в Катаре прошел 18 декабря 2022 года. Его комментировали Трушечкин и Дмитрий Шнякин. Победителем турнира стала сборная Аргентины, одержавшая победу над Францией в серии послематчевых пенальти.

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      Анастасия Борисова
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