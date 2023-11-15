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17:27, 15 ноября 2023Путешествия

Крупный туроператор заявил о прекращении чартерных рейсов из России в Египет

Tez Tour заявил о вынужденном прекращении чартеров в Египет с 26 ноября

Фото: Ahmed Gomaa / Globallookpress.com

В Tez Tour заявили о вынужденном прекращении чартерных рейсов из России в Египет с 26 ноября 2023 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крупного туроператора.

В компании пояснили, что подобный шаг связан с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, а также аннуляциями туров, которые были зафиксированы принимающим партнером.

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Представители Российского союза туриндустрии (РСТ) подчеркнули, что речь идет о блоках мест, взятых на чартерах авиакомпании Red Wings из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга. Из российской столицы туроператор отправлял отдыхающих в Хургаду и Шарм-эш-Шейх дважды в неделю, из других городов — раз в десять дней. Полеты должны были выполняться до апреля 2024 года.

Отмечается, что Tez Tour собирается возместить денежные средства за все несостоявшиеся туры с включенным перелетом на блоках авиакомпании Red Wings с вылетом начиная с 26 ноября и далее. Более того, туристам предложили перебронировать путевки на любое из доступных направлений компании по действующим ценам. В этом случае предоплату перенесут на новое бронирование.

«Как только внешние обстоятельства и рыночная ситуация стабилизируются, компания возобновит полетную программу по данному направлению», — сообщили в пресс-службе туроператора.

Ранее в ноябре стало известно, что отели Египта в январе 2024 года собираются снизить цены в валюте на 20 процентов для привлечения российских туристов. Об этом россиян предупредил вице-президент Альянса турагентств России (АТА), директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

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      Фариза Бацазова
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