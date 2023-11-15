Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:03, 15 ноября 2023Мир

Лавров высказался о позиции США в палестино-израильском конфликте

Лавров: США не готовы ни на что, кроме гуманитарной паузы
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT высказался о позиции США в палестино-израильском конфликте.

По его словам, похоже, что Вашингтон сейчас не готов ни на что, кроме гуманитарной паузы «без каких-либо обязательств сделать что-либо еще». Лавров подчеркнул, что сразу после обострения конфликта Россия предложила Совбезу ООН проект резолюции с призывом к прекращению огня в секторе Газа, однако США блокировали инициативу.

«Как только Израиль отреагировал на события 7 октября, мы решительно осудили действия ХАМАС. В то же время, мы призывали к пропорциональному ответу в соответствии с международным правом», — сказал министр.

Ранее Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России по палестино-израильскому конфликту. За документ проголосовали пять стран. США, Великобритания, Франция и Япония проголосовали против. Еще шесть стран воздержались от голосования.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Дания сможет блокировать танкеры с российской нефтью. В чем заключается новый план Евросоюза?

      «ВКонтакте» запустила уникальный проект

      Проверка Генпрокуратуры заставила Wildberries изменить правила работы

      В Петербурге ребенок оказался в больнице после хоррор-квеста

      Лолита пообещала Разину проблемы при въезде в Россию

      Российский футболист «Зенита» рассказал о желании играть в Европе

      Раскрыты детали роскошного дня рождения племянницы Галкина с десертом «иноагент»

      Кремль прокомментировал планы Финляндии закрыть КПП с Россией

      В Киеве выступили за запрет анонимных Telegram-каналов

      В Израиле ответили на обвинения в атаке на больницу в Газе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости