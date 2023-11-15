Лавров высказался о позиции США в палестино-израильском конфликте

Лавров: США не готовы ни на что, кроме гуманитарной паузы

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT высказался о позиции США в палестино-израильском конфликте.

По его словам, похоже, что Вашингтон сейчас не готов ни на что, кроме гуманитарной паузы «без каких-либо обязательств сделать что-либо еще». Лавров подчеркнул, что сразу после обострения конфликта Россия предложила Совбезу ООН проект резолюции с призывом к прекращению огня в секторе Газа, однако США блокировали инициативу.

«Как только Израиль отреагировал на события 7 октября, мы решительно осудили действия ХАМАС. В то же время, мы призывали к пропорциональному ответу в соответствии с международным правом», — сказал министр.

Ранее Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России по палестино-израильскому конфликту. За документ проголосовали пять стран. США, Великобритания, Франция и Япония проголосовали против. Еще шесть стран воздержались от голосования.