МИД России указал на отсутствие у НАТО причин для милитаризации Балтики

Захарова: у НАТО нет настоящих причин для милитаризации Балтийского региона

У НАТО нет настоящих причин для милитаризации Балтийского региона, а действия Североатлантического альянса могут привести к деградации региональной безопасности. На отсутствие причин указала официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

«Несоразмерная активность альянса в этом регионе может привести только к окончательной деградации региональной безопасности. Все это будет учитываться в рамках и наших доктринальных концепций, документов», — сказала дипломат.

Она призвала дождаться результатов расследования аварии на газопроводе Balticconnector и диверсий на «Северных потоках», прежде чем усиливать военную активность в Балтийском регионе.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс предложил закрыть для России Балтийское море в случае обнаружения доказательств причастности Москвы к инциденту на Balticconnector. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что закрытие Балтийского моря для Москвы означало бы его закрытие для всех, и в НАТО это понимают.