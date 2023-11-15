МИД России выразил надежду на сохранение открытой границы с Финляндией

МИД России: Москва рассчитывает на отказ Финляндии от закрытия границы

Москва рассчитывает на отказ Финляндии от планов по закрытию границы с Россией. Об этом заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Хочется надеяться, что в Хельсинки здравый смысл возобладает, там откажутся от деструктивных идей по тотальному закрытию границы», — рассказала дипломат в ходе брифинга.

Ранее Финляндия допустила закрытие отдельных или всех КПП на границе с Россией из-за нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо.