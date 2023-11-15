В России высказались о значимости встречи Байдена и Си Цзиньпина

Депутат Новиков: Россия будет следить за встречей Байдена и Си Цзиньпина

Россия будет следить за встречей президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина как за любым другим важным политическим событием. Так о важности переговоров лидеров государств в беседе с «Лентой.ру» высказался первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Все, что происходит в большой, глобальной, мировой политике, имеет значение для всей системы международных отношений. Россия — часть этой системы, она занимает активную позицию по вопросам международной политики. И американское, и европейское, и китайское направление для наших международных отношений являются чрезвычайно важными, поэтому в России эксперты и профессионалы, которые занимаются международными отношениями, будут внимательно следить за этой встречей», — сказал он.

По мнению депутата, диалог политиков будет происходить при довольно сложной ситуации в американо-китайских отношениях.

Одной встречей не может быть предопределено кардинальное изменение отношений между США и Китаем, но общая динамика в ту или другую сторону может быть скорректирована. В этой связи эта встреча интересна, важна, в этой связи за ней будут внимательно следить в самых разных странах мира Дмитрий Новиков депутат Госдумы

«Это один из сложных периодов, были периоды более благополучные в отношениях КНР и США. Учитывая, что в современном мире высока напряженность, турбулентность, много точек конфронтации, многие ожидают этой встречи с тем, чтобы увидеть, возможно ли снижение напряженности между двумя крупнейшими по экономическому потенциалу державами современного мира. В зависимости от исхода этих переговоров отношения между Вашингтоном и Пекином либо продолжат развиваться по нисходящей, либо этот тренд будет пресечен, уровень внимания будет повышен», — добавил он.

15 ноября в Сан-Франциско пройдут переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина. Это будет первая встреча политиков спустя год. Американский лидер целью встречи с китайским коллегой назвал возвращение к нормальному курсу общения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле будут следить за сообщениями о встрече.