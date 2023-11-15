Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:20, 15 ноября 2023Путешествия

Пассажирка объявила себя жертвой торговли людьми и напала на бортпроводников

DM: пассажирка объявила себя жертвой торговли людьми и устроила дебош на борту

Пассажирка американской авиакомпании Southwest Airlines объявила себя жертвой торговли людьми, устроила дебош на борту самолета и попала на видео. Ролик опубликовал британский таблоид Daily Mail (DM).

На размещенных в сети кадрах женщина в черной толстовке с солнцезащитными очками на голове стоит в проходе и кричит: «Я жертва торговли людьми!», а затем нападает на пытающихся ее успокоить бортпроводников.

Трем членам экипажа с помощью пассажиров в итоге удается удержать буйную путешественницу и сжать ее запястья за спиной. «Если вашу семью взяли в заложники, не верьте, они используют чертовы эмоциональные манипуляции, это не реально!» — громко произносит героиня ролика.

Издание не уточняет, что произошло после того, как женщину вывели из самолета, и была ли она на самом деле жертвой торговли людьми.

Ранее другая туристка увидела на борту самолета American Airlines из Далласа в Форт-Уэрт воображаемого пассажира и устроила из-за этого истерику. Опубликованный в TikTok ролик завирусился в сети.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший депутат Рады сообщил о ракетном ударе по воинской части Нацгвардии

      Руководство компании предложило сотрудникам помощь с зачатием ребенка

      Врач назвала способы хорошо спать без лекарств

      Нюша снялась в облегающем платье с разрезом до бедра

      Стали известны подробности об альтернативе Крымскому мосту

      МЧС назвало число эвакуированных из Газы россиян

      В Финляндии нашли способ не пускать прибывающих из России мигрантов

      Доктор Павлова назвала опасные ошибки при похудении

      Губернатор призвал исключить из ОМС аборты по желанию женщины по всей России

      Объявленный в розыск за педофилию российский дворник попался на поцелуях ребенка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости