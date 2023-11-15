Пассажирка объявила себя жертвой торговли людьми и напала на бортпроводников

DM: пассажирка объявила себя жертвой торговли людьми и устроила дебош на борту

Пассажирка американской авиакомпании Southwest Airlines объявила себя жертвой торговли людьми, устроила дебош на борту самолета и попала на видео. Ролик опубликовал британский таблоид Daily Mail (DM).

На размещенных в сети кадрах женщина в черной толстовке с солнцезащитными очками на голове стоит в проходе и кричит: «Я жертва торговли людьми!», а затем нападает на пытающихся ее успокоить бортпроводников.

Трем членам экипажа с помощью пассажиров в итоге удается удержать буйную путешественницу и сжать ее запястья за спиной. «Если вашу семью взяли в заложники, не верьте, они используют чертовы эмоциональные манипуляции, это не реально!» — громко произносит героиня ролика.

Издание не уточняет, что произошло после того, как женщину вывели из самолета, и была ли она на самом деле жертвой торговли людьми.

Ранее другая туристка увидела на борту самолета American Airlines из Далласа в Форт-Уэрт воображаемого пассажира и устроила из-за этого истерику. Опубликованный в TikTok ролик завирусился в сети.

