Россиянам назвали лучшую ночь для наблюдения за метеорным потоком Леониды

«Яндекс Погода»: ночь на 18 ноября станет лучшей для наблюдения за метеорами

Жители нескольких городов России, в том числе, Самары, Москвы, Набережных Челнов и Краснодара смогут увидеть метеорный поток Леониды, который подходит к планете с 6 по 30 ноября. Четче всего его будет видно в ночь на 18 ноября. Об этом «Ленте.ру» рассказали метеорологи «Яндекс Погоды».

«В ноябре к Земле приблизится метеорный поток Леониды, который подходит к планете ежегодно с 6 ноября по 30 ноября. Особенно четко метеорный поток будет видно в ночь с 17 на 18 ноября. Зенитное часовое число метеоров достигнет 20 штук. Они войдут в атмосферу Земли со скоростью порядка 70 километров в секунду и полностью сгорят», — рассказали в «Яндекс Погоде».

Четче всего необычное явление смогут разглядеть жители Самары, Москвы, Набережных Челнов и Краснодара — погода в этих городах будет малооблачной. Меньше, по словам метеорологов, повезет жителям Санкт-Петербурга, Кемерово, Уфы, Иркутска, Челябинска, Новокузнецка, Томска, Красноярска, Хабаровска. В ночь с 17 на 18 ноября погода будет достаточно пасмурной, потому шансы увидеть поток метеоров не так высоки.

«Жителям крупных городов и мегаполисов необходимо запастись временем и терпением. Чтобы посмотреть на метеоры, нужно будет выехать за пределы города. Наблюдать за метеорным потоком лучше всего на открытой местности в хорошую погоду, вдали от источников яркого света. При ясном небе можно заметить 15-20 метеоров за час. Небесные тела будут особенно хорошо видны жителям, живущим за городом, и в случае ясной или малооблачной погоды», — рассказали метеорологи сервиса «Яндекс Погода».

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Турции упал крупный метеорит. Небесное тело могли наблюдать жители сразу нескольких городов, в том числе Газиантепа, Малатьи, Эрзурума и других. Предположительно, метеорит упал в провинции Шанлыурфа.