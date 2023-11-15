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06:50, 15 ноября 2023Мир

В США раскрыли планы ремонта поставляемых Украине F-16

Пентагон: поставляемые Украине F-16 после применения отремонтируют в Европе

Фото: Octav Ganea / Reuters

Заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант заявил, что поставляемые Украине истребители-бомбардировщики F-16 пройдут серьезные ремонтно-технические работы. Об этом он высказался в беседе с Politico, его слова приводит ТАСС.

«План состоит в том, чтобы проводить как можно больший объем серьезных ремонтных работ [F-16] в Европе, — и Польша одно из мест [для этого]. Мы организовываем это», — подчеркнул представитель Пентагона.

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Кроме того, СШ и их партнеры обучают бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) «выполнению некоторых из этих простых [ремонтных] работ на Украине». Он назвал этот вопрос вызовом.

Ранее в США заявили о возможной поставке Украине F-16 этой зимой. Об этом заявил экс-глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Петреус. При этом в октябре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает получить истребители F-16 в первой половине 2024 года.

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