Роднина ответила призвавшему спортсменов уезжать из России Василию Березуцкому

Роднина заявила Василию Березуцкому, что не время призывать уезжать из России

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина ответила бывшему защитнику сборной России и московского ЦСКА Василию Березуцкому, призвавшему спортсменов уезжать из страны. Ее слова приводит Sport24.

Роднина заявила, что в данный момент нет ни одного российского футболиста, который добился бы больших результатов в Европе. Она обратила внимание на то, что это его выбор, но не всех атлетов. «С лозунгами сейчас не время выступать!» — посчитала депутат.

14 ноября Василий Березуцкий призвал российских спортсменов уезжать из страны. Он заявил, что, если атлеты хотят добиваться чего-то на высоком уровне, то должны пробовать себя за границей.

На данный момент в европейских чемпионатах выступают несколько российских футболистов. Среди наиболее известных — Александр Головин, представляющий «Монако», Алексей Миранчук — итальянскую «Аталанту». Далер Кузяев играет в составе французского «Гавра», Арсен Захарян — в испанском «Реале Сосьедад». Александр Кокорин из итальянской «Фиорентины» находится в аренде в кипрском «Арисе».