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18:58, 15 ноября 2023Спорт

Роднина ответила призвавшему спортсменов уезжать из России Василию Березуцкому

Роднина заявила Василию Березуцкому, что не время призывать уезжать из России

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина ответила бывшему защитнику сборной России и московского ЦСКА Василию Березуцкому, призвавшему спортсменов уезжать из страны. Ее слова приводит Sport24.

Роднина заявила, что в данный момент нет ни одного российского футболиста, который добился бы больших результатов в Европе. Она обратила внимание на то, что это его выбор, но не всех атлетов. «С лозунгами сейчас не время выступать!» — посчитала депутат.

14 ноября Василий Березуцкий призвал российских спортсменов уезжать из страны. Он заявил, что, если атлеты хотят добиваться чего-то на высоком уровне, то должны пробовать себя за границей.

На данный момент в европейских чемпионатах выступают несколько российских футболистов. Среди наиболее известных — Александр Головин, представляющий «Монако», Алексей Миранчук — итальянскую «Аталанту». Далер Кузяев играет в составе французского «Гавра», Арсен Захарян — в испанском «Реале Сосьедад». Александр Кокорин из итальянской «Фиорентины» находится в аренде в кипрском «Арисе».

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      Анастасия Борисова
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