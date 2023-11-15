Россиянам перечислили модные сочетания с валенками

Стилист Ольга Ким посоветовала сочетать валенки с трикотажным костюмом и шубой

Стилист Ольга Ким перечислила россиянам модные сочетания с валенками. Соответствующий комментарий публикует «Мир24».

По словам специалистки, несмотря на то, что короткие войлочные ботинки уступают по актуальности уггам, однако с первыми можно также составить удачный образ. Так, эксперт посоветовала надевать данный предмет гардероба в светлом оттенке с трикотажным костюмом свободного кроя соответствующих расцветок.

При этом дополнить наряд, как утверждает Ким, можно дубленкой или шубой. «Тогда получится современный образ», — заявила она. Кроме того, Ким объяснила, что популярность валенок связана с тенденцией на одежду и обувь в стиле ретро, патриотическим подъемом, а также бюджетной ценой.

«Валенки тоже могут быть трендовыми, например, это укороченная модель на массивной подошве с полукруглой отстрочкой по носу, типа "бабушкиных ботинок". Такие валенки можно обыграть, но нужен определенный образ, например, сочетайте их с шапкой-чепчиком», — заключила собеседница издания.

Ранее российский дизайнер перечислил вечно модные зимние вещи. В первую очередь специалист назвал пальто прямого кроя бежевого, горчичного, светло-розового или темно-синего оттенков.

