Россиянин напился на рейсе из Шри-Ланки, устроил дебош и попал в полицию

МВД по УРФО: пассажира рейса из Шри-Ланки задержали в Кольцово за пьяный дебош

Пьяного пассажира рейса из Шри-Ланки в Екатеринбург, который устроил дебош на борту, задержали в аэропорту Кольцово. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу (УРФО).

По данным источника, 55-летний россиянин употребил алкоголь, который приобрел в duty free, и начал нецензурно выражаться во время полета. Мужчина из города Златоуст не реагировал на замечания бортпроводников и отказывался успокоиться.

«Во время полета уроженец Челябинской области вел себя нагло и дерзко, чем нарушал общественный порядок и мешал отдыху других пассажиров», — уточняется в материале. По прибытии в Екатеринбург нарушитель попал в отделение полиции.

На него завели административные протоколы за распитие алкоголя в запрещенных местах, мелкое хулиганство и отказ выполнять требования командира воздушного судна. Максимальное наказание по этим статьям предусматривает штраф до 5 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.

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