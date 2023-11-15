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14:08, 15 ноября 2023Путешествия

Россиянин напился на рейсе из Шри-Ланки, устроил дебош и попал в полицию

МВД по УРФО: пассажира рейса из Шри-Ланки задержали в Кольцово за пьяный дебош

Фото: Shutterstock / Fotodom

Пьяного пассажира рейса из Шри-Ланки в Екатеринбург, который устроил дебош на борту, задержали в аэропорту Кольцово. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу (УРФО).

По данным источника, 55-летний россиянин употребил алкоголь, который приобрел в duty free, и начал нецензурно выражаться во время полета. Мужчина из города Златоуст не реагировал на замечания бортпроводников и отказывался успокоиться.

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«Во время полета уроженец Челябинской области вел себя нагло и дерзко, чем нарушал общественный порядок и мешал отдыху других пассажиров», — уточняется в материале. По прибытии в Екатеринбург нарушитель попал в отделение полиции.

На него завели административные протоколы за распитие алкоголя в запрещенных местах, мелкое хулиганство и отказ выполнять требования командира воздушного судна. Максимальное наказание по этим статьям предусматривает штраф до 5 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.

Ранее стало известно, что 73-летнюю россиянку Валентину Котову бросили в Мексике родственники, которые переехали в США. Уточнялось, что пенсионерка не может ходить из-за болей в спине и передвигается на коляске, а также испытывает проблемы с давлением. Сотрудники российского консульства в Мехико помогли женщине вернуться на родину.

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      Мария Борисова
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