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12:50, 15 ноября 2023Путешествия

Стала известна судьба брошенной сыном в Мехико 73-летней россиянки

Брошенная сыном в Мехико россиянка Котова вернулась в Москву

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Россиянка Валентина Котова, брошенная сыном и его женой на пороге консульства в Мехико, вернулась в Москву. Судьба пожилой женщины стала известна РИА Новости.

«Можем подтвердить, что она пересекла сегодня, в 9:00, границу России в аэропорту Домодедово, — рассказали агентству в МИД РФ. — Дежурный консул в Домодедово оказал все необходимое содействие».

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Более того, в беседе с изданием российский консул в Мексике Александр Иващенко сообщил, что 73-летняя пенсионерка не может ходить из-за болей в спине и передвигается на коляске. Помимо этого, у женщины проблемы с давлением.

Ранее в ноябре сообщалось, что сотрудники российского консульства в Мехико при помощи соотечественников направили в Москву 73-летнюю Валентину Котову. Перебравшиеся в США родственники оставили женщину в Мексике.

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      Фариза Бацазова
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