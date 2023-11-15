Стала известна судьба брошенной сыном в Мехико 73-летней россиянки

Брошенная сыном в Мехико россиянка Котова вернулась в Москву

Россиянка Валентина Котова, брошенная сыном и его женой на пороге консульства в Мехико, вернулась в Москву. Судьба пожилой женщины стала известна РИА Новости.

«Можем подтвердить, что она пересекла сегодня, в 9:00, границу России в аэропорту Домодедово, — рассказали агентству в МИД РФ. — Дежурный консул в Домодедово оказал все необходимое содействие».

Более того, в беседе с изданием российский консул в Мексике Александр Иващенко сообщил, что 73-летняя пенсионерка не может ходить из-за болей в спине и передвигается на коляске. Помимо этого, у женщины проблемы с давлением.

Ранее в ноябре сообщалось, что сотрудники российского консульства в Мехико при помощи соотечественников направили в Москву 73-летнюю Валентину Котову. Перебравшиеся в США родственники оставили женщину в Мексике.

