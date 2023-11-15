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14:24, 15 ноября 2023Спорт

Российский футболист «Зенита» рассказал о желании играть в Европе

Футболист «Зенита» Мостовой рассказал о сорвавшемся переходе во французский клуб

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Футболист «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о желании выступать в Европе. Его слова передает РИА Новости.

Полузащитник поделился, что у него было предложение из Франции, однако переход сорвался. «У клуба не было возможности выкупить меня. Клуб знает, что есть мечта [играть в Европе]. На данный момент принял решение переподписать контракт с "Зенитом"», — заявил Мостовой.

В текущем сезоне 26-летний Мостовой принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых забил один мяч. Полузащитник выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе петербургской команды футболист трижды становился чемпионом России и четыре раза выигрывал Суперкубок страны. Его контракт рассчитан до июня 2027 года.

В чемпионате Франции на данный момент выступают два российских футболиста. Бывший хавбек «Зенита» Далер Кузяев с июля 2023-го представляет «Гавр». Полузащитник Александр Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году.

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