Самолет резко сменил курс из-за сбежавшей из стойла в грузовом отсеке лошади

ABC News: грузовой самолет сменил курс из-за сбежавшей из стойла в полете лошади

Самолет, перевозивший животных, резко сменил курс из-за лошади, которая во время полета сбежала из стойла в грузовом отсеке. Подробностями истории поделилось издание ABC News.

По данным источника, нештатная ситуация произошла на рейсе из США в Бельгию. Уточняется, что на высоте 31 тысячи футов (около 9,4 тысячи метров) животное вырвалось на свободу.

Пилот Boeing 747 сообщил диспетчерской службе, что лайнеру необходимо вернуться в международный аэропорт Джона Кеннеди. Он также попросил, чтобы после приземления борт встретил ветеринар.

Сообщается, что самолет был вынужден развернуться у побережья Бостона и сбросить около 20 тонн топлива над Атлантикой перед посадкой. Через некоторое время он продолжил свой путь и успешно приземлился в точке назначения.

Ранее сообщалось, что выдра и крыса, пронесенные контрабандой в салон самолета, сбежали из ручной клади, устроили панику на борту и попали на видео. Полиция обыскала самолет после приземления и обнаружила на борту сумку, в которой находились 28 звездчатых черепах, змея, сурок, две выдры и два неизвестных грызуна.