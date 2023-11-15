Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:07, 15 ноября 2023Путешествия

Самолет резко сменил курс из-за сбежавшей из стойла в грузовом отсеке лошади

ABC News: грузовой самолет сменил курс из-за сбежавшей из стойла в полете лошади

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самолет, перевозивший животных, резко сменил курс из-за лошади, которая во время полета сбежала из стойла в грузовом отсеке. Подробностями истории поделилось издание ABC News.

По данным источника, нештатная ситуация произошла на рейсе из США в Бельгию. Уточняется, что на высоте 31 тысячи футов (около 9,4 тысячи метров) животное вырвалось на свободу.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Один день из жизни самолета. Как все устроено?
Один день из жизни самолета. Как все устроено?
Промо
19 апреля 2023

Пилот Boeing 747 сообщил диспетчерской службе, что лайнеру необходимо вернуться в международный аэропорт Джона Кеннеди. Он также попросил, чтобы после приземления борт встретил ветеринар.

Сообщается, что самолет был вынужден развернуться у побережья Бостона и сбросить около 20 тонн топлива над Атлантикой перед посадкой. Через некоторое время он продолжил свой путь и успешно приземлился в точке назначения.

Ранее сообщалось, что выдра и крыса, пронесенные контрабандой в салон самолета, сбежали из ручной клади, устроили панику на борту и попали на видео. Полиция обыскала самолет после приземления и обнаружила на борту сумку, в которой находились 28 звездчатых черепах, змея, сурок, две выдры и два неизвестных грызуна.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Обсудить
      Последние новости

      Против СПБ Биржи введены санкции, торги заморожены. Как россиянам теперь покупать акции Tesla и Apple?

      Германия выступила за передачу ООН контроля над сектором Газа

      Роднина ответила призвавшему спортсменов уезжать из России Василию Березуцкому

      Сын Байдена вызвал Трампа в суд

      Брошенная сыном в Мексике россиянка вернулась домой. Кто поможет 73-летней обманутой пенсионерке?

      Экс-главе фонда предпринимательства в российском регионе дали 14 лет за хищения

      Известный продюсер объяснил популярность Чеботиной удачным сотрудничеством

      Раскрыт возможный покупатель замка Пугачевой в Подмосковье

      Россиян предостерегли от покупки квартир у заключенных

      Албания передала России криминального авторитета Васю Бандита

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости