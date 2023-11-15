Стали известны новые подробности об оставленной родными в Мексике пенсионерке

РИА Новости: оставленная в Мексике россиянка Котова приходит в себя в Москве

Российская пенсионерка Валентина Котова, оставленная родными в Мексике, находится в Москве и приходит в себя после долгой дороги. Новые подробности о судьбе женщины стали известны РИА Новости.

Представитель правительства Воронежской области сказал журналистам, что в дальнейшем россиянка отправится в Воронеж.

«Сотрудники министерства соцзащиты Воронежской области после 11 часов 16 ноября будут связываться с Валентиной Котовой, чтобы уточнить ее дальнейший путь в наш регион», — уточнил источник.

Он также выразил благодарность столичной мэрии за посредничество и теплый прием 73-летней женщины.

Ранее стало известно, что пенсионерку Валентину Котову бросили в Мексике сын и его жена-украинка, которые эмигрировали в США. Женщина, которая передвигается на инвалидной коляске, оказалась одна в незнакомой стране без денег. Консульство России в латиноамериканском государстве помогло Котовой вернуться на родину.