Российские дипломаты призвали помочь брошенной в Мексике 73-летней россиянке. Почему сын с женой-украинкой оставили ее?

Консул в Мексике Иващенко призвал помочь 73-летней обманутой россиянке в Москве

Гражданин России вместе с супругой-украинкой бросил 73-летнюю мать без денег на пороге консульства в Мехико. Российские дипломаты при помощи соотечественников направили женщину в Москву и попросили помочь ей. Подробности истории сообщил консул Александр Иващенко.

Что произошло с обманутой пенсионеркой?

В 2022 году Валентина Котова вместе с сыном и невесткой переехала в Мексику, откуда семья планировала нелегально перебраться в США. Пересечь границу сразу у них не получилось. Через некоторое время супружеская пара попала в Соединенные Штаты по программе для украинских беженцев, а пенсионерку бросила возле российского консульства — с вещами, но без денег.

73-летняя Котова имеет серьезные проблемы со здоровьем. Из-за болей в спине женщина передвигается на инвалидной коляске. С помощью россиян ее удалось подлечить и отправить в Москву, однако на родине у пенсионерки родственников нет. В связи с этим консульство призвало соотечественников помочь пожилой и нуждающейся в уходе женщине.

В США заявили об угрозе со стороны украинских беженцев

Бывший кандидат в губернаторы штата Аризона, американский политик Кари Лейк считает, что беженцы с Украины являются потенциальной угрозой для Запада.

Она уверена, что украинцы, находящиеся в западных странах, могут «активизироваться подобно террористическим ячейкам» в случае прекращения финансирования прокси-войны американского руководства против России. «Это звучит как угроза. Как еще мы должны это интерпретировать?» — задала вопрос Лейк.

Мигранты на границе Мексики и США Фото: Go Nakamura / Reuters

В апреле 2022 года руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс выразил надежду, что оказавшиеся в США украинские беженцы как можно быстрее вернутся домой.

На Украине попросили западные страны не поддерживать беженцев

В сентябре 2023-го глава Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко попросила страны Запада не создавать программы для интеграции украинских беженцев. По ее словам, украинские власти не рассматривают уехавших из страны граждан в данном статусе.

Мы их рассматриваем как людей, вынужденно уехавших с Украины. К счастью, коллеги из миграционных служб других стран меня также поддерживают, когда я прошу не рассматривать наших граждан как беженцев и не создавать программы для их интеграции в стране пребывания Наталья Науменко Глава Государственной миграционной службы Украины

Науменко также отметила, что данные ООН о восьми миллионах беженцев с Украины за границей в Государственной миграционной службе считают несколько завышенными.

При этом она заявила, что в будущем на Украину вернется не более половины граждан, уехавших из страны после начала российской специальной военной операции. «Надеюсь, что сможем вернуть половину. Больше — вряд ли», — сказала она.