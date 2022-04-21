Госдеп США выразил надежду на скорое возвращение украинских беженцев домой

Нед Прайс: США ожидают, что программой по приему беженцев воспользуются 100 тыс. украинцев

Американские власти выразили надежду, что оказавшиеся в США украинские беженцы как можно быстрее вернутся домой. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, пишет ТАСС.

По его словам, в Вашингтоне ожидают, что программой по приему беженцев с Украины воспользуются около 100 тысяч человек. Как уточняет агентство, в соответствии с данной программой украинцы могут находиться в США до двух лет при наличии в стране лица, готового оказывать им финансовую поддержку, а также при соблюдении ряда иных условий.

«Наша цель заключается в том, чтобы этот конфликт завершился как можно быстрее, и украинцы и другие люди, вынужденные покинуть Украину, могли скорее вернуться в безопасную, стабильную, мирную и демократическую Украину», — заявил Прайс.

