Брошенная сыном в Мексике 73-летняя россиянка вернулась в Россию

Брошенная сыном и его женой-украинкой 73-летняя россиянка Валентина Котова вернулась в Москву. В МИД РФ сообщили, что 15 ноября в 09:00 она пересекла границу России в аэропорту Домодедово. Известно, что дежурный консул оказал ей все необходимое содействие.

Российский консул в Мексике Александр Иващенко рассказал, что пенсионерку сначала поселили в гостинице и помогли ей подлечиться, а затем отправили на родину. По его словам, женщина не может ходить из-за болей в спине и передвигается в коляске. Кроме того, у нее есть проблемы с давлением.

По словам консула, в России Котову никто не ждал и у нее не осталось жилья, а сын в разговоре с дипломатами отказался помогать им решать проблему матери.

Власти обещают помочь брошенной в Мексике пенсионерке

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, сотрудники диппредставительства и Ассоциация российских соотечественников оперативно отреагировали на ситуацию и приложили все усилия, чтобы пенсионерка совершила долгий трансатлантический перелет на родину.

Это те самые перелеты, которые осуществляются буквально вопреки решениям коллективного Запада о сокращении прямого авиасообщения с нашей страной. Это те самые страны, на чьи ценности купились те, кто мать свою обездвиженную оставил на попечение тех, от кого как бы бежит Мария Захарова официальный представитель МИД России

Дипломат также добавила, что сейчас пожилая женщина находится на попечении Департамента труда и социальной защиты Москвы.

Дальнейшую помощь 73-летней россиянке окажут власти Воронежской области. По предварительным данным, именно в Воронеж решила вернуться жить пенсионерка. Представитель областного правительства заявил, что ее перевезут из Москвы и разместят в одном из пансионатов региона.

Котова оказалась в Мексике с сыном, который рассчитывал нелегально попасть в США

В 2022 году Валентина Котова продала свое имущество и прибыла в Мексику вместе с сыном и невесткой, которые планировали нелегально пересечь границу и попасть в США. Однако их не пропустила миграционная служба, после чего им пришлось остаться в латиноамериканской стране.

Позднее паре все же удалось перебраться в Штаты по программе для украинских беженцев, но пожилую женщину они с собой не взяли, а оставили с вещами и без денег у дверей российского консульства.

Рекордное количество россиян въехало в США через Мексику за 2022 год

Согласно данным погранично-таможенной службы Соединенных Штатов, с октября 2021 по сентябрь 2022 года в страну через Мексику въехало рекордное количество россиян. Более 60 процентов из них получили убежище в США. Уточняется, что число въезжающих из России выросло после начала конфликта на Украине.

Украинские власти попросили страны Запада не поддерживать беженцев

В конце сентября глава Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко заявила, что ведомство не рассматривает уехавших из страны украинцев как беженцев. Она обратилась к странам Запада с просьбой не создавать специальные программы для их интеграции. Более того, по словам Науменко, данные ООН о восьми миллионах беженцев с Украины за границей являются завышенными.

Директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук (НАН) Украины Элла Либанова, в свою очередь, отметила, что в будущем на родину вернется не более половины уехавших за границу беженцев.

