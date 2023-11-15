Стало известно о сносе сгоревшего OBI в Химках

Гипермаркет OBI в ТЦ «Мега Химки», сгоревший в конце 2022 года, начали сносить

Гипермаркет OBI в подмосковном торговом центре (ТЦ) «Мега Химки», сгоревший в конце 2022 года, начали сносить. Об этом стало известно Telegram-каналу «360tv Химки».

Ситуация попала на видео. На опубликованной записи можно увидеть, как экскаватор занимается сносом построек на поврежденной пожаром территории, а также груду обломков, которая когда-то являлась частью гипермаркета. Ранее обсуждался вопрос о его восстановлении, однако работы так и не начались.

Крупный пожар в гипермаркете OBI произошел в декабре 2022 года. Первоначально площадь возгорания составила 250 квадратных метров, в результате здание было практически полностью разрушено — от помещения остались только несущие конструкции каркаса. Общий ущерб от пожара оценили в 20-30 миллиардов рублей.