Оценен ущерб от пожара в ТЦ «Мега Химки»

Союз страховщиков: ущерб от пожара в OBI в Химках может составить до 30 млрд рублей

Ущерб от пожара в гипермаркете OBI в подмосковном торговом центре (ТЦ) «Мега Химки» может достигнуть 20-30 миллиардов рублей. Так убытки оценили в пресс-службе Всероссийского союза страховщиков (ВСС), пишет ТАСС.

В организации уточнили, что такой ущерб будет нанесен в случае, если «все сгорит и пострадают близлежащие конструкции и имущество».

Пожар в торговом центре на Ленинградском шоссе в Подмосковье начался рано утром в пятницу, 9 декабря. Огонь распространился на территории OBI. В результате строительный гипермаркет почти полностью выгорел, но пожар не распространился на другие части ТЦ.

Погиб один человек — по предварительным данным, его тело нашли на улице с пробитой головой. Во время эвакуации из здания на него упала металлическая конструкция — из горящего гипермаркета мужчина выходил одним из последних.

В качестве причин пожара рассматривается короткое замыкание, неисправность оборудования и нарушения во время работ.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Начато расследование по статье 238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).