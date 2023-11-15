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20:09, 15 ноября 2023Наука и техника

Стало известно о советских планах разработки «Бурана-Т»

«Роскосмос»: в СССР планировали разработать грузовой корабль «Буран-Т»

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

В Советском Союзе планировали разработать многоразовый транспортно-грузовой корабль «Буран-Т». Об этом из рассекреченных госкорпорацией «Роскосмос» материалов стало известно ТАСС.

Начало опытно-конструкторских работ транспортного ракетно-космического комплекса (ТРКК) «Буран-Т» было запланировано на 1982 год, начало летных испытаний — на 1987-й. Штатную эксплуатацию комплекса планировалось начать в 1990-м.

ТРКК должен был представлять собой контейнер с разгонным блоком, устанавливаемый сбоку на сверхтяжелой ракете «Энергия». По задумке, перспективный комплекс мог запускаться до 15 раз, стоимость одного старта составила бы 36 миллионов рублей. На опорную орбиту высотой 200 километров «Буран-Т» выводил бы до 82 тонн, на геостационарную — до 18.

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Также разработчики пилотируемого корабля Буран создавали многоразовую транспортную космическую систему МТКС-О — запускаемый с ракеты РЛА-120 орбитальный пилотируемый самолет, способный выводить на опорную орбиту до пяти тонн.

В апреле генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов на просветительском марафоне «Знание. Первые» заявил, что Россия нуждается в проектах по созданию многоразовых возвращаемых космических кораблей по типу советского «Бурана».

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      Иван Потапов
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