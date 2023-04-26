«Роскосмос» захотел создать аналог «Бурана»

Глава «Роскосмоса» Борисов рассказал о проработке проектов, подобных советскому «Бурану»

Россия нуждается в проектах по созданию многоразовых возвращаемых космических кораблей по типу советского «Бурана». Об их востребованности рассказал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов на просветительском марафоне «Знание. Первые», пишет ТАСС.

«Сегодня в НИРовском плане прорабатываются подобного рода проекты, они в серьезной степени реализации практической», — сказал глава госкорпорации.

Борисов подчеркнул, что такой проект востребован, поскольку сейчас с орбиты удается возвращать только десятки килограммов грузов. По его словам, проблема в создании такого корабля заключается в нехватке финансовых средств.

Ранее Борисов сообщил, что летные испытания перспективного пилотируемого космического корабля «Орел» будут увязаны с развертыванием Российской орбитальной станции (РОС).

12 апреля заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия», главный конструктор РОС Владимир Кожевников рассказал, что станция получит грузовой корабль «Прогресс-РОС».