Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:19, 26 апреля 2023Наука и техника

«Роскосмос» захотел создать аналог «Бурана»

Глава «Роскосмоса» Борисов рассказал о проработке проектов, подобных советскому «Бурану»

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Россия нуждается в проектах по созданию многоразовых возвращаемых космических кораблей по типу советского «Бурана». Об их востребованности рассказал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов на просветительском марафоне «Знание. Первые», пишет ТАСС.

«Сегодня в НИРовском плане прорабатываются подобного рода проекты, они в серьезной степени реализации практической», — сказал глава госкорпорации.

Борисов подчеркнул, что такой проект востребован, поскольку сейчас с орбиты удается возвращать только десятки килограммов грузов. По его словам, проблема в создании такого корабля заключается в нехватке финансовых средств.

Материалы по теме:
«Буран» раздора. Как советский космический корабль соревновался с США, а затем рассорил Россию и Казахстан?
«Буран» раздора.Как советский космический корабль соревновался с США, а затем рассорил Россию и Казахстан?
11 сентября 2021
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска: что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска:что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
12 января 2023

Ранее Борисов сообщил, что летные испытания перспективного пилотируемого космического корабля «Орел» будут увязаны с развертыванием Российской орбитальной станции (РОС).

12 апреля заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия», главный конструктор РОС Владимир Кожевников рассказал, что станция получит грузовой корабль «Прогресс-РОС».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Минобороны России подтвердило аварию МиГ-31 в Мурманской области
Врачи с Первого канала перечислили лекарства для дачной аптечки
Названы топ-3 главных направления для отдыха летом у россиян
Женщина назвала самой большой ошибкой в жизни популярную бьюти-процедуру
Росстат перестал публиковать данные о добыче нефти в России
На Украине оценили эффективность предстоящего контрнаступления
Мужчина решил поохотиться на птиц и случайно застрелил семимесячного сына
Очевидцы описали последствия крушения истребителя под Мончегорском
В российском футбольном клубе высказались о раскрытии договорного матча
Экс-солистка Большого театра Анна Бондаревская умерла в возрасте 35 лет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.