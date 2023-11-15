Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:26, 15 ноября 2023Наука и техника

Стало известно об интересе к колесному «Тору» на Ближнем Востоке

«Алмаз-Антей»: колесные ЗРК «Тор» и «Витязь» вызвали интерес на Ближнем Востоке

Фото: РИА Новости

Произведенные концерном ВКО «Алмаз-Антей» зенитные ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности «Тор-М2К» и зенитные ракетные системы (ЗРС) средней дальности С-350Е «Витязь» на колесном шасси вызвали интерес на выставке Dubai Airshow 2023. Об этом ТАСС стало известно от заместителя гендиректора холдинга по внешнеэкономической деятельности Вячеслава Дзиркална.

«Последние события показали, что все системы, которые мы здесь представляем, очень эффективно работают в зоне СВО. Наши потенциальные партнеры отслеживают все это и знают, чем мы дышим», — сказал Дзиркалн, добавив, что концерн представил в Дубае ЗРС С-350Е «Витязь» и ЗРК «Тор-М2К».

По словам представителя концерна, на Ближнем Востоке интерес к системам «очень серьезный». Он подчеркнул, что арабские страны предпочитают технику на колесном шасси.

Материалы по теме:
Ракеты, истребители и танки: какое оружие продает Россия и кто покупает его на миллиарды долларов?
Ракеты, истребители и танки:какое оружие продает Россия и кто покупает его на миллиарды долларов?
11 ноября 2022
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022

Ранее в ноябре директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил, что иностранные заказчики начали проявлять повышенный интерес к российскому истребителю пятого поколения Су-57.

В июне зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов рассказал, что комплекс С-350 «Витязь» может сбивать цели на высоте от 10 метров до 30 километров.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      В США назвали невыгодным ослабление России

      В России назвали возможный срок увеличения маткапитала до миллиона рублей

      Правда ли, что еда из сверчков полезна? Врачи объяснили, кому она поможет, а кому навредит

      Боец на голых кулаках рассказал об учебе на философском факультете

      Извращенец проник в туалет торгового центра и снял посетительницу в кабинке

      У побережья Кинбурнской косы обнаружили морские мины ВСУ

      Экс-командир нацбата ВСУ предрек Украине потерю нескольких областей

      В США рассказали о пошатнувших американский миропорядок шагах Путина

      Палата представителей США одобрила двухэтапный проект бюджета без помощи Украине

      В США оценили угрозу безопасности со стороны России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости