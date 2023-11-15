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12:37, 15 ноября 2023Спорт

В Кремле отреагировали на призыв МОК отказаться от участия в Играх дружбы

Песков: Россия продолжит работу с МОК, несмотря на позицию по Играм дружбы

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на призыв Международного олимпийского комитета (МОК) к национальным федерациям отказаться от участия в Играх дружбы, которые планируется провести в России. Его слова приводит РИА Новости.

Песков отметил, что Россия будет и дальше работать с организацией. «Будем продолжать контакты с комитетом, несмотря ни на что», — заявил он.

Ранее 15 ноября МОК рекомендовал национальным олимпийским комитетам (НОК) игнорировать Игры дружбы в России. «Учитывая растущую политизацию мирового спорта, мы просим все НОК проявлять осторожность в отношении этой инициативы», — сказал директор по связям с НОК Джеймс Маклеод. Он добавил, что участие в этих соревнованиях противоречит введенным в феврале 2022 года санкциям в отношении российского спорта.

19 октября президент России Владимир Путин постановил провести в России Игры дружбы. Отмечалось, что решение принято в целях обеспечения гарантированного свободного доступа отечественных спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности. Ожидается, что турнир пройдет в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.

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      Андрей Стрельцов
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