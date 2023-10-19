Путин постановил провести в России «Всемирные игры дружбы»

Путин подписал указ о проведении в России «Всемирных игр дружбы» в 2024 году

Президент России Владимир Путин постановил провести «Всемирные игры дружбы». Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства уже подписал соответствующий указ. Турнир пройдет в Москве и Екатеринбурге в 2024 году. Отмечается, что это решение принято в целях обеспечения гарантированного свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности, развития новых форматов международного спортивного сотрудничества.

Ранее Путин заявил, что недопуск российских спортсменов к международным турнирам — это этническая дискриминация. «Мы узнали, что приглашение на Игры — это не безусловное право лучших спортсменов, а некая привилегия и заслужить ее можно не спортивными результатами, а какими-то политическими жестами», — заявил глава государства.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.